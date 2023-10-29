Алиев распорядился продолжить строить дорогу в Иран

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с продолжением работ по строительству связки автомобильной дороги Горадиз - Джебраил - Зангилан - Агбенд с Исламской Республикой Иран и моста над рекой Араз.

В целях продолжения работ по строительству связки автомобильной дороги Горадиз - Джебраил - Зангилан - Агбенд с Исламской Республикой Иран и моста над рекой Араз из предусмотренного в государственном бюджете страны на 2023 год резервного фонда президента Азербайджана Госагентству автомобильных дорог выделено 14 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.