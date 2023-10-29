Депутат-коммунист об антисемитских беспорядках в Дагестане: Колоссальный ущерб для России...

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов, реагируя на антисемитские беспорядки, произошедшие накануне в Махачкале, заявил, что «внешнеполитический ущерб (от этих событий - ред.) для России огромный. Внутриполитический ущерб тоже колоссальный».

В распространенном в телеграм-каналах заявлении депутата-коммуниста говорится: «В России теперь каждые четыре месяца «мятеж»? В июне был «мятеж Пригожина» от Ростова до Подмосковья, в октябре - «антисемитский» в Дагестане с захватом стратегического объекта - аэропорта и попыткой погрома, и опять недееспособностью силовиков в отношении архаизированного «глубинного народа».

Обухов иронично замечает, что «экстравагантно финиширует четвертый срок полномочий президента Путина…»

По мнению депутата, «версий «мятежа» в Дагестане множество - от попыток снести республиканскую власть, занявшуюся коррупционными гнездами, до мести либералов-западников в федеральных элитах за визит делегации ХАМАС в Москву, а также предположений о сценарии сдвинуть вектор российской внешней политики в сторону Израиля. Думаю, что к утру/вечеру эксперты предложат еще варианты. В любом случае внешнеполитический ущерб для России огромный. Внутриполитический ущерб тоже колоссальный. Хотя внутриполитические провалы все те же, что были видны на примере «мятежа Пригожина».