Государство обещает достойную жизнь для всех

В Азербайджане будет повышена заработная плата и обеспечен "достойный уровень жизни для всех", говорится в основных приоритетах Концепции экономического и социального развития на 2024-2027 годы.

Отмечено, что для обеспечения достойного уровня жизни работникам будет увеличена минимальная заработная плата. Системы оплаты труда (за исключением государственной службы) будут объединены в единую платформу.

Будет сохранен приемлемый уровень отношения чистой минимальной заработной платы к чистой средней заработной плате.