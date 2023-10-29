Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал антисемитские беспорядки в Дагестане с «вмешательством» из-за рубежа.

«Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне», — цитирует ТАСС Пескова.

По словам представителя Кремля, президент Владимир Путин со вчерашнего вечера получает доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы республики Сергея Меликова.

Песков не стал комментировать меры, которые могут быть приняты в отношении участников беспорядков в Махачкале. «Что касается митинга — дождемся сегодняшнего совещания», — сказал он.

Накануне вечером в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия рейса из Израиля. Толпа ворвалась в здание терминала, а потом на взлетно-посадочную полосу в поисках прилетевших из этой страны. Местный Минздрав сообщал о 20 пострадавших. По данным МВД, девять сотрудников полиции получили травмы. Ведомство установило более 150 участников беспорядков, 60 из них были задержаны. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 212 УК (массовые беспорядки).