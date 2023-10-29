Запрет коснется сайтов ТАСС, «Лента.ру», «Интерфакс», «Московский комсомолец», «Известия», «Комсомольская правда», aif.ru, «Российская газета», агентств «Регнум» и «Риафан», радио Sputnik, а также нескольких молдавских ресурсов.

«Распоряжение, содержащее обязательные для исполнения инструкции, было направлено провайдерам сетей и услуг электронных коммуникаций с целью немедленного блокирования сайтов», - говорится в сообщении.

Служба информации и безопасности Молдовы блокирует доступ к ведущим российским СМИ. Соответствующее распоряжение ее директора Александра Мустяцы опубликовала пресс-служба ведомства.

В Молдове заблокируют 31 веб-сайт, 21 из которых управляется из России, заявил глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяца.

По его словам, все порталы и телеканалы, деятельность которых заблокируют или приостановят в Молдове, связаны с Россией через пророссийских бизнесменов Илана Шора и Владимира Плахотнюка.

«Деятельность этих телеканалов происходит с нарушением закона, они представляют риск для безопасности страны, продвигают манипулятивные нарративы», - заявил Мустяца.

Ранее Служба опубликовала список 22 сайтов российских телеканалов, таких как RT, «Вести», «Звезда», «Царьград», «РенТВ», «Мир», доступ к которым должен быть заблокирован на территории Молдовы.