Баку готовится к грандиозному мероприятию

14:30

Баку готовится к заседаниям Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA), которые впервые пройдут с 5 по 8 декабря в столице Азербайджана, а также к церемонии награждения FIA Prize-Giving Ceremony, одному из самых ожидаемых событий в сфере автомобильного спорта. Наряду с Генассамблеей FIA, в Баку пройдут заседания генассамблей Фонда FIA и Международного туристического альянса (Alliance Internationale de Tourisme, AIT), представляющего интересы автомобильных клубов.

8 декабря в Центре Гейдара Алиева состоится заключительное заседание Генеральной ассамблеи FIA, в Бакинском Конгресс-центре - церемония награждения (FIA Prize-Giving Ceremony). Решение о проведении в Баку столь престижного мероприятия было принято в декабре прошлого года на заседании Генассамблеи FIA в итальянской Болонье. За право принять у себя это международное мероприятие в области автомобильного спорта боролись несколько стран, в том числе Азербайджан. В результате голосования из числа стран-заявителей была утверждена кандидатура Азербайджана. Заседания генассамблей FIA и церемония награждения в Баку соберут представителей автомобильных организаций и известных деятелей автоспорта со всего мира.