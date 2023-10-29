Турция и Греция спорят из-за небольшого островка фото

Турция аннексировала греческий островок Зюрафа, пишут греческие СМИ.

Турецкие власти официально объявили через дипломатические каналы, что Зюрафа является неотделимой частью Турции и что суверенитет Турции распространяется на остров.

Помимо этого, Турция заявила о проведении оперативных испытаний системы ракет С-400 с 30 октября по 2 ноября 2023 года в районе островка Зюрафа. В этих испытаниях будут задействованы турецкие истребители F-16 и беспилотники.