«Русич» против «кадыровцев»

Об этом представители «Русича» сообщили в своем Telegram-канале, заявив: «В силу того что это не представители государствообразующего народа, никто из слабовиков Дон Дону претензии высказать не сможет. <...> Скорее всего, следствие решит, что семья убила себя сама или это была акция ГУРа».

Ранее появилась информация, что к убийству семьи Капканец могут быть причастны бойцы из Чечни из-за предполагаемого конфликта с хозяином дома перед расправой. Однако на данный момент нет никаких подтверждений этой версии.

В сети опубликованы ориентировки на подозреваемых в убийстве. По информации, подозреваемыми являются двое военнослужащих в возрасте 30 лет, которые передвигаются на мотоцикле. Судя по фотографиям в Telegram, предположительно, от сотрудников полиции, семья Капканец была застрелена во сне с использованием глушителей. Тела погибших, включая детей, были найдены в их кроватях с пулевыми ранениями. Всего во время нападения погибло 9 человек.