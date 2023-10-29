Сколько человек переселились на освобожденные территории Азербайджана

В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана состоялось очередное заседание коллегии.

Было отмечено, что в рамках программы «Великое возвращение» в родные места на сегодняшний день переселены 3 188 человек.

На заседании были заслушаны доклады, проведены обсуждения, приняты соответствующие решения и даны поручения по рассмотренным вопросам.