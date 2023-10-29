Шойгу срочно вылетел из Пекина после событий в Дагестане
Из-за необходимости участия в совещании с президентом России на тему штурма аэропорта в Махачкале министру обороны Сергею Шойгу пришлось срочно покинуть Китай, передает «База».
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин проведет сегодня совещание, на котором планируется обсудить антисемитские беспорядки в Дагестане.
«Президент намерен обсудить попытки Запада использовать конфликт на Ближнем Востоке для раскола ситуации внутри России», — отметил Песков.
В совещании ожидается участие премьер-министра Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, директора Росгвардии Виктора Золотова и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Согласно информации от источников «Базы», на встрече должен присутствовать и министр обороны Сергей Шойгу. Однако его участие осложнено тем фактом, что еще утром Шойгу находился в Пекине, где участвовал в Сяньшанском форуме по безопасности. После своего выступления на форуме министру обороны пришлось срочно вылететь обратно.