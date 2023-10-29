Франция депортирует десятки россиян

Франция передала России список из почти четырех десятков россиян, которых планируется депортировать из страны за их радикальные исламистские взгляды, заявил глава французского МВД Жеральд Дарманен. Об этом пишет The Moscow Times.

«Мы составили список из 39 граждан России, за которыми особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации. На прошлой неделе мы представили его российским властям и начнем соответствующие переговоры и процедуры», — сказал Дарманен.

Глава МВД Франции не раскрыл данные россиян, которым грозит депортация, уточнив, что высылка произойдет только после того, как российское консульство одобрит представленный список. Пока же за россиянами установлен «самый строгий контроль».

В посольстве России во Франции заявили, что пока не видели списка и не имели контактов по этому вопросу с французским МВД.

Ранее во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Араас. Теракт совершил 20-летний выходец из России чеченского происхождения Мохаммед Могушков. В результате погиб 57-летний учитель французского языка Доминик Бернар, еще трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией.