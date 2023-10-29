Замминистра напомнил, что «в феврале 2021 года Азербайджан направил Армении официальное предложение о подписании всеобъемлющего мирного соглашения. К сожалению, армянская сторона около года не отвечала на это предложение. Кроме того, Азербайджан направил армянской стороне предложение о пяти основных принципах мирного соглашения, о которых впервые было упомянуто в феврале 2022 года. Об этом также было проинформировано международное сообщество, третьи страны и стороны, оказывающие помощь в данном процессе».

По словам замминистра, «почти полтора года Армения вообще не реагировала на это предложение. Если обратить внимание на последний год, мирные переговоры велись на нескольких площадках, другой стороне были представлены конкретные и подробные предложения относительно условий будущего мирного соглашения. Армения также представила Азербайджану свои комментарии и позицию».

Замглавы МИД подчеркнул, что Азербайджан настаивает на подписании мирного соглашения. «Предложение Азербайджана относительно мирного соглашения остается в силе и сегодня. Поэтому следующие шаги должна делать в первую очередь Армения. На сегодняшний день большинство пунктов мирного соглашения согласованы сторонами. Считаем, что после того, как азербайджанское государство полностью восстановило суверенитет над своими международно признанными территориями в Карабахе, процесс достижения мирного соглашения облегчился и вероятность его подписания должна быть высока», - заключил дипломат.