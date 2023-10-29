Глава СГБ Азербайджана встретился с генсеком Совета Европы

В Страсбурге состоялась встреча генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич с главой Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиевым. Об этом сообщило агентство Turan со ссылкой на пресс-релиз Совета Европы.

«Основное внимание на встрече было уделено важности содействия диалогу между Арменией и Азербайджаном посредством мер по укреплению доверия. Мария Пейчинович-Бурич подтвердила, что все, кто проживает на территории стран Совета Европы, имеют право на полное осуществление всех прав человека и основных свобод, закрепленных в Европейской конвенции о правах человека. На церемонии в присутствии генерального секретаря Али Нагиев подписал Конвенцию Совета Европы по борьбе с торговлей человеческими органами (СДСЕ №216)», - сообщается в пресс-релизе.