Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 16:12

Казахстан национализирует «АрселорМиттал Темиртау» после крупнейшей за 15 лет аварии на угольной шахте. Вчера в Казахстане прошел общенациональный траур по более чем 30 погибшим из-за взрыва метана на угледобывающей шахте имени Костенко. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с владельцем шахты — компанией «АрселорМиттал Темиртау».

Будем надеяться, что «империи угля и стали» индийского бизнесмена Лакшми Миттала придет конец. Поскольку за 28 лет ее существования в стране Казахстан заплатил за это миллиарды долларов, а главное – жизнями около 160 человек, работавших на эту «империю». Как сказал на днях Касым-Жомарт Токаев, «АрселорМиттал Темиртау» оказалась самой худшей иностранной компанией в истории независимого Казахстана, а Лакшми Миттал – худшим инвестором, который вел себя в стране как заправский колонизатор, действовавший по принципу «после меня хоть потоп». Самое время присутствие этой «империи» на территории Казахстана свернуть. Самое время поставить точку в отношениях с партнером, которого навязали Казахстану его старые властители, а новый Казахстан предпочел бы не знать и вовсе.

Наследник из Калькутты: «Империя» Лакшми Миттала Лакшми Миттал родился в небогатой семье индийских евреев – марвари – на северо-западе Индии. В небольшом поселении Садулпур, где прошли первые годы жизни будущего стального магната, не было даже электричества. Еду готовили на открытом огне, у жителей не было кроватей – спали в гамаках. Отец Лакшми, Мохан Лаль Миттал, зарабатывал на жизнь, торгуя собранным металлоломом. После провозглашения независимости Индии, когда страна распалась на нынешнюю Индию и часть Пакистана, семья Лакшми переезжала с места на место, пока не осела в Калькутте. Там глава семейства купил вместе с партнерами разорившееся маленькое сталелитейное предприятие, которое и стало отправной точкой для семейного бизнеса. Лакшми Миттал возглавил семейный бизнес в 25 лет. К этому моменту Митталы из-за начавшихся в Индии социалистических перемен продали активы на родине и переехали в Индонезию. Там за $15 миллионов они купили завод проволочных изделий, которым и начал руководить Лакшми.

Предприятием он управлял успешно и уже через несколько лет построил в Индонезии новый сталелитейный завод. Там впервые внедрил собственное ноу-хау – для выплавки стали начал использовать восстановленное железо, которое куда ниже по себестоимости, чем тот же металлолом. Позже он сделает это нормой на большинстве своих предприятий. Затем бизнесмен взял в лизинг убыточную тринидадскую компанию Iscott и вывел ее в прибыль уже через год. Но те масштабы бизнеса меркнут на фоне нынешней империи Лакшми Миттала. Концерн ArcelorMittal, совладельцем которого является миллиардер, ведет бизнес более чем в 60 странах. У него сталелитейные предприятия, железорудные активы, морские порты и флот для морских перевозок. ArcelorMittal – крупнейшая сталелитейная компания мира. В прошлом году предприятия концерна выплавили 97 миллионов тонн стали – это 6% в мировом производстве. Заход в Казахстан В 1995 году Миттал выкупил на крайне выгодных для себя условиях Карагандинский металлургический комбинат в Темиртау, на базе которого и обосновался ныне печально известный «АрселорМиттал Темиртау». Индийский бизнесмен с британской пропиской получил крупнейшее сталелитейное предприятие Казахстана практически за бесценок — всего за 225 миллионов долларов с рассрочкой на четыре года. Это не просто дешево, это фактически за бесценок [для сравнения: в 2005 году магнат купил металлургический комбинат «Криворожсталь» в Украине за 4,8 миллиарда долларов]. Кроме этого, бизнесмену удалось выбить для АМТ крайне «хлебные» налоговые льготы и преференции.

Понятно, что все это было бы совершенно невозможно без особых отношений «наследника из Калькутты» с правившим в то время в Казахстане кланом. Хотя бы потому, что в публикациях Forbs о Миттале неизменно подчеркивается, что он «редко ведет бизнес в стране, в которой не знаком с ключевыми фигурами высшего эшелона власти». Взамен владелец АО «АрселлорМиттал Темиртау» пообещал преобразить казахстанскую металлургию. И «преобразил» ее буквально до упадка. У казахстанских экспертов и политиков давно сложилось четкое ощущение, что Лакшми планировал довести дело до финального уничтожения черной металлургии в Казахстане, чтобы лишить остальные предприятия «империи» Миттала потенциального конкурента. И совершенно не исключено, что такие же планы индийский бизнесмен имел и в отношении украинской металлургии. Поскольку претензии к нему что со стороны Астаны, что со стороны Киева были, по сути, одинаковы: Миттал регулярно пытался отсрочить выполнение обязательств по развитию предприятия, под всяческими предлогами тормозил их модернизацию, а также максимально экономил на вопросах экологии, техники безопасности, охране труда и социальных расходах. Qoş-sau bolyñyz, господин Миттал! «Данная компания оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием», - оценил деятельность «индийского миллиардера с лондонской пропиской» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сразу после ЧП на шахте имени Костенко правительство объявило о предварительной договоренности с акционерами АО «АрселорМиттал Темиртау» по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан. Сейчас завершается оформление соответствующей сделки. И это не спонтанное решение, как говорят в Астане. Споры вокруг будущего компании в Казахстане возникли еще в начале сентября нынешнего года, когда первый вице-премьер страны Роман Скляр сообщил журналистам о поисках потенциальных инвесторов в связи с многочисленными инцидентами на шахтах «АрселорМиттал Темиртау». Тогда среди ее возможных покупателей эксперты называли компании из Китая, России и Индии. Но после трагической аварии Астана пошла на самые решительные действия и взяла под государственный контроль четыре железных рудника, восемь угольных шахт и одно из крупнейших предприятий республики – Карагандинский металлургический комбинат (Кармет). С аналогичным заявлением выступила ArcelorMittal, собственник АМТ. В компании обязались завершить сделку как можно скорее, «чтобы минимизировать сбои», также не приведя никаких подробностей. Скорее всего, имела место «джентльменская сделка» – Астана пообещала Митталу не раздувать международный скандал вокруг действий его менеджмента в Казахстане, который может нанести серьезный репутационный ущерб как самому бизнесмену, так и группе возглавляемых им компаний – в обмен на то, что он уйдет из страны, оставив свои предприятия казахстанским властям, которые и определят их дальнейшую судьбу. «Наследник из Калькутты», по всей видимости, вынужден был с этим согласиться, удовольствовавшись приемлемыми для него, но не слишком большими отступными.