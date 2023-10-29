Омбудсмен о находящихся в Баку сепаратистах
В понедельник уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева, заявила, что Аппарат омбудсмена регулярно проводит посещения лиц, находящихся под стражей. В рамках этих визитов также проводились встречи с лицами, обвиняемыми в совершении военных преступлений против Азербайджана, говорится в сообщении омбудсмена.
Эти мероприятия проводятся в целях контроля за соблюдением прав человека и условий содержания задержанных.
Омбудсмен отметила, что все права заключенных обеспечены.
«Мы внимательно относимся к каждому задержанному. Им также предоставлена возможность поддерживать связь со своими семьями, они обеспечены со стороны государства переводчиком», — сказала омбудсмен.
С.Алиева также рассказала, что в ходе визита комиссара Совета Европы в Баку был поднят вопрос о гражданах Азербайджана, содержащихся в плену в Армении.
«Ожидаем в скором времени получить новую информацию», — подчеркнула Алиева.