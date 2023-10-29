Омбудсмен о находящихся в Баку сепаратистах

В понедельник уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева, заявила, что Аппарат омбудсмена регулярно проводит посещения лиц, находящихся под стражей. В рамках этих визитов также проводились встречи с лицами, обвиняемыми в совершении военных преступлений против Азербайджана, говорится в сообщении омбудсмена.

Эти мероприятия проводятся в целях контроля за соблюдением прав человека и условий содержания задержанных.