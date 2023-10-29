Захарова обличила «секретные связи» Киева и Махачкалы
Киевский режим сыграл ключевую роль в инциденте в Махачкале. Как передают российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, беспорядки были результатом спланированной провокации, осуществленной извне. «В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму», — заявила Захарова.
Она также указала на скоординированный характер информационной диверсии украинских спецслужб, активизировавших свою работу в направлении России.
Ранее Кремль также выразил мнение о вмешательстве извне в беспорядки в Махачкале. Президент России Владимир Путин получает подробные доклады о ситуации в Республике Дагестан, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков.