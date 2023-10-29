Почему в Европе подорожал газ?

Издание отмечает, что Египет является поставщиком СПГ в Европу в незначительных объемах. Европа нуждается в СПГ из любого источника после сокращения поставок газа из России.

Цены на газ в Европе выросли почти на 7% после заявления Египта о прекращении импорта газа из Израиля на фоне боевых действий в секторе Газа. Об этом информируют израильские «Детали».

9 октября глава Минэнерго Израиля Исраэль Кац заявил, что на фоне продолжающегося конфликта в районе сектора Газа приостановлена добыча на газовом месторождении Тамар около южного побережья, и теперь он намерен искать альтернативные виды топлива для покрытия энергетических потребностей экономики. Сразу после этого поставки газа в Египет упали почти на 20%.

Египет использовал часть израильского импорта для удовлетворения местного спроса, а остальную часть экспортировал в виде СПГ. С 29 октября, как сообщает Reuters со ссылкой на представителя египетского правительства, Египет полностью прекратил получать газ из Израиля, поставки упали с 800 млн кубических футов в сутки (около 22,5 млн кубометров) до нуля.

Из-за нехватки импортного газа власти были вынуждены увеличить продолжительность плановых отключений электроэнергии, которые регулярно происходят в стране с 2022 года и усиливаются в период пикового спроса летом. Большая часть генерации электроэнергии в Египте (77% выработки в 2022 году) приходится на газовые ТЭС. В результате Египет, который и ранее сталкивался с дефицитом газа и живет в условиях ежесуточных плановых отключений электроэнергии, едва ли окажется способен возобновить экспорт с двух своих СПГ-заводов, на которые приходится до 2,5% мощностей по сжижению газа в мире.