Израильское разведывательное агентство, «Подразделение 8200», прекратило прослушивание портативных радиостанций, используемых ХАМАС, за год до смертоносного рейда ХАМАС, считая это бесполезной тратой времени. Однако 7 октября, когда боевики ХАМАС прорвали заграждение, израильские военные обнаружили на телах боевиков такие же радиоприемники, пишет американская газета The New York Times.

«Самая мощная военная сила на Ближнем Востоке не только полностью недооценила масштабы нападения, но и полностью провалила свои усилия по сбору разведывательной информации в основном из-за высокомерия и ошибочного предположения, что ХАМАС представляет собой сдерживаемую угрозу», — сообщает газета.

Оказалось, что несмотря на изощренное технологическое мастерство Израиля в шпионаже, боевики ХАМАС прошли обширную подготовку для нападения и практически оставались незамеченными в течение как минимум года.

«Боевики, которые были разделены на различные подразделения с конкретными целями, располагали подробной информацией о военных базах Израиля и расположении кибуцев», — указывается в отчете.

Также стало известно, что американские разведывательные службы сократили сбор разведывательной информации о ХАМАС, рассматривая его как региональную угрозу, с которой Израиль способен справиться самостоятельно.

«В целом, высокомерие среди израильских политиков и сотрудников службы безопасности убедило их в том, что военное и технологическое превосходство страны над ХАМАС позволит держать террористическую группировку под контролем», — добавляет издание.

Эяль Хулата, советник Израиля по национальной безопасности с 2021 года до начала этого года, подчеркнул серьезность ситуации: «Они смогли обмануть наши сбор и обработку больших объемов информации, наш анализ, наши выводы и наше стратегическое понимание».