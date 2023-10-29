Как Шмуэль спасся от свирепой толпы в Махачкале

По словам Шмуэля, на борту находилось 15 израильтян, включая детей, большинство из которых летели в Москву с пересадкой в Махачкале. После приземления пассажиров вывели из самолета для прохождения паспортного контроля, но тут начались беспорядки. «Там нам сказали подождать, потому что снаружи начались беспорядки. Мы стояли в помещении для паспортного контроля, а затем увидели, как внутрь здания ворвались сотни людей», — рассказывает Шмуэль.

Ситуация обострилась, когда полиция эвакуировала пассажиров в автобус, который стал целью для преследующей толпы. «Внутри автобуса кричали дети, одна девочка пострадала от попавшего в нее осколка стекла. Было страшно. Автобус пытался уйти от толпы, постоянно разворачивался, люди преследовали его и бросали камни. Полиции было очень мало, и она ничего не предпринимала», — продолжает свой рассказ очевидец.

Самый драматический момент наступил, когда толпа остановила автобус. «В какой-то момент толпе удалось остановить автобус. Они зашли внутрь, пошли от человека к человеку и спрашивали их, мусульмане они или евреи. Я сказал, что я мусульманин, потому что мне было страшно. К счастью, они мне поверили и пошли дальше», — делится Шмуэль.

В итоге пассажиров на том же автобусе отвезли к VIP-залу и поместили под охрану. Спустя четыре часа на место прибыл вертолет российской армии, который эвакуировал израильтян на российскую военную базу, предварительно разогнав толпу выстрелами в воздух.

Среди пострадавших в ходе беспорядков оказалась стюардесса, работавшая на рейсе. Шмуэль также отмечает, что многих пассажиров-израильтян спасло то, что они говорили по-русски, что, по всей видимости, помогло избежать худшего.