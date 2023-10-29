Эльнур Мамедов, отдел экономики 17:25

С лета текущего года в мире наметилась ощутимая нехватка бензина и дизельного топлива. Как уже сообщал haqqin.az, этот дефицит ощутила даже Россия, испытывающая большие проблемы со сбытом собственной нефти и продуктов ее переработки. Дошло до того, что 21 сентября Москва ввела временный запрет на вывоз из страны товарного бензина и дизельного топлива. На этом фоне весьма странно выглядит тот факт, что Россия, которая, казалось бы, окончательно разуверилась в дружбе и надежности Армении, начала по просьбе Еревана поставки в эту страну бензина и дизельного топлива.

И вот что примечательно: сообщили об этом не соответствующие российские или армянские ведомства, а Министерство иностранных дел Российской Федерации. Что выглядит еще более странно, чем сам факт поставки в Армению 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива. И в самом деле, почему ведомство Сергея Лаврова, занимающееся глобальными вопросами внешней политики, вдруг выпускает пресс-релиз о коммерческой сделке, объемы которой не заслуживают внимания даже СМИ районного масштаба? Судя по всему, МИД РФ решил напомнить армянским партнерам, что несмотря на все их усилия дистанцироваться от России, Москва тем не менее не оставляет в беде своих союзников, в числе которых по-прежнему видит Армению. «В ответ на обращение руководства Армении Россия начала поставки необходимых республике нефтепродуктов, - говорится в сообщении ведомства Сергея Лаврова. - Речь идет о 15 тысячах тонн бензина и 20 тысячах тонн дизельного топлива. Как стало известно из запроса партнеров, ситуация в этой сфере в Армении складывается непростая». Было также подчеркнуто, что Москва выполнила условия соглашения между Россией и Арменией, подписанного в 2013 году, даже несмотря на введенный 21 сентября правительством РФ временный запрет на вывоз из страны товарного бензина и дизтоплива.

Другими словами, МИД поставил соглашение 10-летней давности выше запрета правительства РФ, стремящегося в разгар уборки урожая стабилизировать поставки топлива для аграрного сектора. Правда, ситуация в Армении складывалась действительно непросто – перед наступлением осенне-зимнего сезона страна практически выбрала баланс топлива, утвержденный на текущий год. Так что поддержка России, с какой стороны ни посмотри, выглядит своевременной и полезной. Впрочем, так думали в Москве, но не в Ереване. Вскоре из Министерства территориального управления и инфраструктур Армении поступило высокомерное сообщение в чисто армянском стиле: «Ереван никогда не просил Москву бесплатно поставлять ей дизельное топливо или бензин. Согласно подписанному в 2013 году Соглашению между правительством РФ и правительством Армении о сотрудничестве в сфере поставок в Республику Армения природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов, РФ утверждает индикативные квоты на экспорт нефтепродуктов для Армении на каждый год. Но в октябре 2023 года квота на бензин и дизтопливо была исчерпана, и армянская сторона обратилась с просьбой об увеличении квоты, которую частично удовлетворили, в результате чего импортеры Армении получили возможность покупать у России и импортировать 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива». Вот так вот, господа! Как только прижимает, Ереван бежит в Москву за помощью, а получив ее, начинает вести себя, как избалованный и неблагодарный ребенок. Дескать, за что вас благодарить, не бесплатно же берем?!