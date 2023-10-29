Германия готовится к войне в Европе

Он также ответил на критику в адрес правительства за медленную реакцию на новые угрозы, напомнив о реорганизации бундесвера и создании специального фонда на €100 млрд в ответ на вторжение России в Украину.

«Быстрее, чем сейчас, не бывает», — подчеркнул Писториус, отмечая, что невозможно восстановить то, что было разрушено за 30 лет, за 19 месяцев. Однако он обещал, что к концу текущего десятилетия Германия окажется в совершенно другом положении.

В рамках реорганизации Минобороны Германии были проведены кардинальные изменения, включая сокращение численности руководства ведомства и назначение новых ключевых фигур. Писториус также восстановил специальный штаб оперативного руководства и планирования.

На следующий год ожидается увеличение бюджета бундесвера до €51,8 млрд, а также выделение €19,2 млрд из специального фонда на закупку военной техники. Таким образом, общий объем военных инвестиций составит €71 млрд.

Ранее предупреждения о риске масштабной войны звучали также во Франции и Великобритании. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на форуме по безопасности в Китае, предупредил, что Запад может спровоцировать прямое военное столкновение ядерных держав, поддерживая Украину в конфликте с Россией, что чревато «катастрофическими последствиями».