ХАМАС показал обращение заложников к руководству Израиля видео
Палестинское движение ХАМАС разместило в Telegram-канале обращение трех удерживаемых им заложниц к властям Израиля.
«Ряд сионистских (имеются в виду израильские – ред.) заключенных, удерживаемых «Бригадами Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС - ред.), адресует послание [премьер-министру Израиля Биньямину – ред.] Нетаньяху и сионистскому правительству», — говорится в подписи к видео.
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