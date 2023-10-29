ХАМАС пообещал освободить всех, кроме израильтян
Иранские власти в понедельник подтвердили получение заверений палестинской группировки ХАМАС в готовности освободить пленных, не имеющих израильского гражданства, сообщает агентство EFE.
«Иран получил обещания от ХАМАС об освобождении заложников неизраильского происхождения», - заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
Представитель иранского МИД уточнил, что израильские бомбардировки сектора Газа Израилем пока не позволяют провести эту операцию.
По его словам, несколько стран обратились к Тегерану с просьбой провести переговоры с ХАМАС, чтобы добиться освобождения иностранных граждан, находящихся в плену группировки в секторе Газа.