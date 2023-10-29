Форум развития образования при поддержке банка АВВ

«Создание инновационной экосистемы», «Партнерство университетов и промышленности», «Образование для будущего» станут основными темами предстоящего мероприятия. Также пройдут дискуссии по поводу интеграции образования и экономики, образования и рынка труда, стратегии партнерства с промышленностью. Будут затронуты вопросы ожидания отрасли от образования, создания добавленной стоимости, роли банков в развитии экосистемы, экосистемы исследований и разработок, непрерывного обучения, меняющихся требований рынка труда, искусственного интеллекта и образования.

Под эгидой финансового партнерства банка АВВ, Министерства науки и образования, а также Фонда развития образования 1 ноября во дворце «Гюлистан» состоится форум развития образования. Форум посвящен 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Целью форума является установление деловых связей, планирование совместных проектов, создание инновационной экосистемы, а также государственно-частное партнерство.

Аббас Ибрагимов, председатель правления банка АВВ, также выступит с речью о роли банков в развитии экосистемы и ответит на вопросы участников.

Партнерскую поддержку форуму развития образования, помимо банка АВВ, также оказывают NEQSOL Holding, BP, SOCAR, Сумгаитский технологический парк, Azersun Holding и BestComp Group. Более подробную информацию о форуме можно найти здесь.

Информацию о современных полезных универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.