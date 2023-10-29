В Париже эвакуировали еврейские школы

Ряд еврейских школ в Париже и его окрестностях были эвакуированы сегодня утром и днем из-за угрозы взрыва, сообщил источник еврейской общины в Париже.

«Была угроза взрыва для многих еврейских школ. Некоторые из этих школ были эвакуированы. В большинстве школ родителей просили забрать своих детей домой».

По данным источника, анонимные угрозы о заложенной бомбе поступили в 20 различных еврейских школ в Париже.