В Крыму продали квартиру Зеленских

Квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в Крыму, которая была присвоена Россией, продали на аукционе за 44,3 млн руб. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу так называемого "министерства имущественных и земельных отношений" Крыма.

Квартира Зеленских находится в поселке Ливадия в Ялте, ее площадь составляет 119,5 кв. м. Имущество было зарегистрировано на жену Зеленского Елену, она купила квартиру в 2013 году.

Жилое помещение было выставлено на продажу на прошлой неделе на площадке портала «ГИС Торги». Начальная стоимость квартиры составляла 24,6 млн руб. В аукционе, который прошел 30 октября, участвовало два человека.

Согласно данным портала, победителем стала Ольга Липовецкая. Российские СМИ пишут, что она является индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Москве.