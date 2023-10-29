Северная Корея передала России советские гаубицы

КНДР передала России советские гаубицы 1960-х годов, сообщает военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке, проанализировав видео со станции Шимановская Амурской области.

На нем видно, что на открытых платформах с востока на запад везут советские 122-мм гаубицы Д-30. Их производили в СССР с начала 1960-х годов.

Ранее сообщалось, что Пхеньян передал Москве более 300 тыс. артиллерийских боеприпасов времён СССР.