Израильтян вывезли из солнечного Дагестана

Посол Израиля в России Александр Бен Цви в интервью RTVI заявил, что граждане Израиля не пострадали в результате нападения толпы на аэропорт Махачкалы.

«К счастью, среди пассажиров самолета никто не пострадал. Там были и граждане, у которых есть израильский и российский паспорта, были те, у кого только израильский или только российский паспорт.

Например, дети, которые ездили в Израиль на лечение от рака. Они все попали в эту ужасную ситуацию. К счастью, с ними ничего не случилось – все они были вывезены и уже не находятся в Махачкале», – сказал посол, подчеркнув, что любое проявление антисемитизма - это «ужасное явление».