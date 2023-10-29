Леонид Швец, автор haqqin.az 18:36

События в Махачкалинском аэропорту вечером 29 октября многие сравнивают с пригожинским мятежом, случившимся четырьмя месяцами раньше. Резоны для этого есть: в очередной раз российское государство заигралось, получило дикий, неожиданный и крайне неприятный для себя результат и оказалось абсолютно неэффективным по ходу шокирующего события. Вот только ликвидировать последствия бунта ЧВК «Вагнер» куда проще, чем решить проблемы, приведшие к антисемитским погромам в Дагестане.

Когда в стране, где даже безобидный одиночный пикет становится причиной решительного вмешательства силовиков, агрессивная толпа, не встречая сопротивления, захватывает стратегический объект, каковым, без сомнения, является республиканский аэропорт, для этого должны быть очень серьезные причины. В этом случае причин – с избытком. Есть ли здесь «рука Москвы»? Несомненно. Еще до нападения ХАМАС на Израиль была избрана тактика поощрения внеправового насилия относительно противников ислама. Вряд ли в молодом идиоте, ради хайпа сжегшего Коран, можно увидеть серьезного идеологического оппонента, но Следственный комитет России счел возможным отправить его для разбирательства из Волгоградской области в Чеченскую Республику, вполне осознавая последствия и, собственно, ради этих последствий, а 15-летний сын Кадырова Адам, избивший обвиняемого под запись на видеокамеру, был затем поощрен орденами Чечни, Татарстана и Карачаево-Черкесии. Знак другим: зарвавшихся неверных бить не только можно, но и почетно. Политолог Иван Преображенский грустно пошутил: «Всех нарушителей порядка, "искавших евреев" в Дагестане, надо отправить в СИЗО и отбывать наказание в Биробиджан. Кстати, у главы Еврейской автономной области есть ли сын, который занимается ближним боем кулаками и ногами?». Все понимают, что некоторым можно больше, чем другим.

После резни 7 октября Москва заняла откровенно прохамасовскую позицию, даже приняв представителей этой организации на официальном уровне (кстати, одновременно с заместителем министра иностранных дел Ирана). В пропаганде возрождается старый советский штамп о неразрывной связке «израильских сионистов» и «американских империалистов», США и их «союзнички» (слова В.В.Путина) подвергаются нещадной критике за «преступления израильской военщины». Это хорошо ложится на общий курс противостояния Западу, с которым, как известно из первых уст, и ведется на самом деле война в Украине. Выступать против Израиля – значит, выступать против Америки. Буквально гражданский долг. Да, в идеале антиизраильские настроения не должны бы перерастать в антисемитские, но мир несовершенен. И показать этому самому миру, что Россия на стороне угнетаемых народов, в этом случае палестинцев, можно, в том числе, и видеокадрами из Дагестана или из Кабардино-Балкарии, где подожгли строящийся Еврейский центр. Северный Кавказ – благодатное место для демонстрации народного возмущения «американо-израильскими преступлениями». В отличие от каких-то уральских, алтайских или поволжских городов, где живет преимущественно пожилое, сильно пьющее и пассивное население, неспособное на какие-то коллективные действия, пассионарные кавказские парни, объединенные тесными родовыми, семейными и религиозными связями, не находящие себе применения в условиях высокой безработицы и выискивающие, на ком бы недовольство своим положением сорвать, – подготовленная почва для пропаганды ненависти, нужно лишь указать на обидчиков и на большую силу, к которой обида позволяет примкнуть. Такой силой оказывается огромный исламский мир, который заведомо больше России, да еще и той России, что пытается возрождать никому тут не интересные православные духовные скрепы.