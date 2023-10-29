Россияне обстреляли кладбище, есть жертвы

Российские военные обстреляли кладбище в Киндейке Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения, сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин.

"Предварительно, один человек погиб, еще один местный житель - ранен", - написал он.

Прокудин отметил, что в больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 62-летнего мужчину. Ему оказывают медицинскую помощь.