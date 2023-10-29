Россияне обстреляли кладбище, есть жертвы
Российские военные обстреляли кладбище в Киндейке Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения, сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин.
"Предварительно, один человек погиб, еще один местный житель - ранен", - написал он.
Прокудин отметил, что в больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 62-летнего мужчину. Ему оказывают медицинскую помощь.
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