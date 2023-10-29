В Украине ответили на обвинения России

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к беспорядкам в Дагестане.

Ранее российские власти назвали Украину одной из сторон, «причастных к планированию провокаций», которые привели, в частности, к погромам в аэропорту Махачкалы.

«Конечно, Украина не имеет никакого отношения к последнему масштабному всплеску ксенофобских настроений на территории Российской Федерации», - заявил Подоляк агентству Reuters.