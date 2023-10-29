Армяне и китайцы хотят стать братьями по оружию
Находящийся с визитом в Китае министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с заместителем Центрального военного совета КНР, членом политбюро Коммунистической партии КНР, генерал-полковником Хе Вэйдуном, сообщает оборонное ведомство Армении.
На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества в сфере обороны и возможностей его развития. Стороны подчеркнули большой потенциал расширения сотрудничества в ряде сфер.
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