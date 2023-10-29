В Ливане пообещали не воевать

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати намерен предотвратить вступление страны в ближневосточный конфликт, однако не исключает дальнейшей эскалации.

«Я выполняю свои обязанности, предотвращая вступление Ливана в войну», - сказал Микати в интервью изданию AFP.

По словам премьера, Ливан «находится в эпицентре бури», вызванной конфликтом. «Я не исключаю эскалации, поскольку идет гонка по достижению режима прекращения огня до того, как конфликт перекинется на весь регион», - добавил он.

Ранее в комментарии для телеканала Sky News Arabia Микати заявил, что, если Ливан окажется втянут в военное противостояние с Израилем, это будет означать, что весь Ближний Восток погрузится в хаос.