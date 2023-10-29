Украинцы хотят мира, но не любой ценой
Украинские солдаты испытывают «выгорание, депрессию, разводы и множество посттравматических стрессов» и хотят мира, чтоб вернуться домой, но не любой ценой, написала в колонке для Business Insider Мелинда Харинг, старший научный сотрудник Атлантического совета, которая только что вернулась из поездки на Запорожский фронт.
«Они твердые, стальные и решительные. Но если вы поговорите с ними более пяти минут, они скажут вам, что есть разочарование», - говорит Харинг.
Большинство бойцов после начала службы мало виделись с семьями, потому что получают только 30 выходных каждый год и могут брать только до 10 выходных за раз. Разлука с семьей становится источником напряженности.
«Многим из них кажется, что за ними не стоят усилия всего общества. В Киеве много людей, которые позируют для селфи и едят в ресторанах, в то время как небольшой сегмент украинского общества берет на себя весь риск. Это распространенное чувство. Есть много историй о разводах и разлучении с семей, а также депрессии. И много посттравматических стрессов», - говорит эксперт.
По ее словам, у украинцев есть претензия и к западным союзникам - «кажется, что они просят ВСУ вести войну так, как никогда бы не попросили своих собственных солдат. В частности, без авиации».
По словам Харинг, многие бойцы хотят завершения войны, но не любой ценой.
«Одна вещь, которая меня удивила, это то, что у нас идут сложные дебаты на тему: «Что такое победа?». Но когда вы идете и разговариваете с солдатами, они просто хотят вернуться домой. Они хотят мира и хотят вернуться домой», - пишет Харинг.
Она говорит, что это усталость, но желания идти на условия прекращения войны России у военных нет, так как они считают, что в таком случае россияне нападут вновь.