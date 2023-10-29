Переговоры Израиля и ХАМАС зашли в тупик

Израиль и ХАМАС вели переговоры об освобождении заложников, которых захватили палестинские боевики, но диалог сорвался по двум причинам.

По данным журналистов, переговоры были приостановлены в пятницу после того, как Израиль отказал ХАМАС в поставке топлива в Газу, а боевики, в свою очередь, отказались гарантировать одномоментное освобождение большого количества иностранных пленных.

Неназванный чиновник заявил, что обсуждение прервалось еще до того, как Израиль начал вторую фазу своего наступления в пятницу вечером и отправил наземные войска в сектор Газа.

«Переговоры в четверг шли очень хорошо, и участники переговоров надеялись, что сделка может быть достигнута в выходные. Но разногласия возникли рано утром в пятницу, что привело к тупику», – сказал источник.

При этом, по данным СМИ, участники переговоров «заявили, что сохраняют надежду» на возвращение всех пленных.