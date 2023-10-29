Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, как угрожал европейским странам не защищать их в случае нападения России.

«Я больше не собираюсь их защищать. Помню, как глава одной страны встал и сказал: "Скажите, если Россия атакует мою страну, вас там не будет?". Правильно, это я и имею в виду, я не буду вас защищать и давать денег», - рассказал Трамп под аплодисменты собравшихся на его предвыборном митинге в штате Айова.

Демократы заявили, что эти слова указывают на связи Трампа с Кремлём.

В годы своего президентства Трамп постоянно говорил, что европейские страны вносят недостаточный вклад в бюджет НАТО.