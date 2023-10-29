Сенсация: после «Байера» «Карабах» проиграл и «Араз-Нахчывану»

На 75-й минуте Орхан Алиев реализовал пенальти. Второй гол нахчыванцы забили уже в добавленное время. После контратаки мяч в пустые ворота отправил конголезец Элвис Машике. Правда, «Карабаху» все же удалось один мяч отыграть. Гол на 7-й добавленной минуте на счету Жуниньо.

Напомним, что в минувший четверг «Карабах» потерпел болезненное поражение в Лиге Европы от немецкого «Байера» - 1:5. Сегодня Гурбан Гурбанов с первых минут решил поберечь ряд основных футболистов, игравших в Леверкузене, выпустив их во втором тайме.

Впрочем, это ничуть не умаляет заслуг «Араз-Нахчывана». Команда Азера Багирова поднялась в Премьер-лигу из Первого дивизиона и неожиданно показывает очень добротный футбол.

Благодаря этой победе нахчыванцы догнали «Карабах». Обе команды имеют по 20 очков. «Карабах» из-за лучшей разницы мячей занимает 2-е место, а «Араз-Нахчыван» - 3-е.

Для «Карабаха» это уже третье поражение в сезоне. Ранее агдамцы проиграли «Зиря» (0:1) и «Сабаилу» (1:2).

Результаты других матчей 11-го тура: «Зиря» - «Сабаил» - 2:2, «Туран-Товуз» - «Кяпяз» - 4:0, «Сумгаит» - «Габала» - 0:0, «Нефтчи» - «Сабах» - 0:1.

Турнирное положение:

1. «Зиря» - 21 очко (11 матчей)

2. «Карабах» - 20 (11)

3. «Араз-Нахчыван» - 20 (11)

4. «Сабаил» - 18 (11)

5. «Нефтчи» - 15 (11)

6. «Туран-Товуз» - 15 (11)

7. «Сумгаит» - 15 (11)

8. «Сабах» - 13 (11)

9. «Габала» - 8 (11)

10. «Кяпяз» - 6 (11).