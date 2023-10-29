Глава «Моссада» в Катаре

Директор «Моссада» Дэвид Барни посетил Катар в минувшие выходные и встретился с высокопоставленными официальными лицами Катара, чтобы обсудить их усилия по освобождению более 235 израильских и иностранных граждан, которые были взяты в заложники и доставлены в Газу во время теракта 7 октября, сообщили порталу Axios два источника, непосредственно осведомленных об этом вопросе.

Катар в настоящее время является главным посредником между Израилем и ХАМАС по вопросу о заложниках. Администрация президента США Джо Байдена также работает с Катаром по этому вопросу, поскольку несколько заложников, удерживаемых ХАМАС, являются американцами.