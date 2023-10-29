Нетаньяху настроен позитивно
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) постепенно добивается поставленных командованием целей в операции против группировки ХАМАС.
«ЦАХАЛ все больше входит в сектор Газа. Он делает это поэтапно, размеренно и мощно, добиваясь шаг за шагом систематического прогресса», - приводят израильские СМИ слова Нетаньяху с совещания с военным кабинетом.
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