Кремль в шоке от Дагестана

В Кремле, российских спецслужбах и силовых структурах знали о том, что в Дагестане накаляется обстановка и зреют антисемитские настроения, но несмотря на это, бунт в аэропорту Махачкалы застиг руководство страны врасплох, рассказали российским СМИ чиновники Кремля и правительства.

Сообщения о выступлениях в поддержку ХАМАС на Северном Кавказе, где значительная часть жителей исповедует ислам, а уровень бедности кратно превышает средний по России, поступали с самого начала конфликта на Ближнем Востоке. «Ситуация накалялась каждую неделю. Об этом у нас знали все - и в Кремле, и в ФСБ, и в МВД», - сообщил один из сотрудников Кремля.

Тем не менее, когда в воскресенье толпа из более чем тысячи человек ворвалась на летное поле аэропорта Махачкалы и едва не устроила расправу над пассажирами прилетевшего из Тель-Авива рейса, высокопоставленные российские чиновники оказались в ступоре и вспомнили июньский бунт ЧВК «Вагнер».

«В моем окружении почти все в растерянности. Это чистое повторение бунта Пригожина», - рассказал чиновник Кабмина.

Другой источник - чиновник Кремля, ранее работавший в силовых структурах, - назвал случившееся «чрезвычайным происшествием национального масштаба». «Это провал всех - кураторов внутренней политики в Кремле, спецслужб и местной власти», - сказал он.

По словам источника, не исключено, что спецслужбы, зная об угрозе, опасались информировать о ней президента Владимира Путина. «Все боятся быть алармистами и предупреждать президента о проблемах заранее», - пояснил чиновник.