Министр обороны Израиля назвал варианты для ХАМАС

«Эта операция является очередным доказательством нашей способности добраться до заложников и спасти их, а также важности наземной операции», - сказал Галант.

По словам главы оборонного ведомства, операция, проводимая в настоящее время в Газе, является сложной.

«Противник сопротивляется, но силы ЦАХАЛа, наземные войска в координации с ВВС, при помощи качественной разведки, действуют четко и решительно.

Эту машину уже невозможно остановить. Я убежден, что они смогут выполнить свои задачи. Короткой и легкой войны не будет, но мы полны решимости победить ради тех, кто заплатил своей жизнью. У террористов ХАМАС есть только две опции: сдаться без каких-либо условий или умереть», - резюмировал он.