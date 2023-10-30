Шииты атакуют США

Военная база США в районе расположения газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась обстрелу из реактивных систем залпового огня. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, на ее территории произошло несколько сильных взрывов, с места падения снарядов поднимаются густые клубы дыма.

По его информации, ответственность за нападение взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших против террористов из группировки "Исламское государство".

Ранее на эту базу были переброшены воинские подкрепления и боевая техника США из соседнего Ирака.