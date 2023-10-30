Во Франции задержали российского миллиардера

Французская полиция задержала совладельца «Альфа-групп» Алексея Кузьмичева. Утром понедельника в доме Кузьмичева в центре Парижа и вилле в Сен-Тропе прошли обыски, в которых было задействовано 60 человек, сообщает издание Le Monde.

Кузьмичев оставался во Франции с начала войны. О причинах задержания не сообщается, однако подчеркивается, что «это один из самых серьезных ударов, нанесенных французским правосудием российскому олигарху с момента вторжения в Украину».

В 2022 году российский Forbes поставил Кузьмичева на 20 место в списке миллиардеров страны.