Кадыров вступился за евреев
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил вчерашний инцидент в аэропорту Махачкалы.
«Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться», - сказал Кадыров.
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