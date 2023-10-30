Кадыров вступился за евреев

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил вчерашний инцидент в аэропорту Махачкалы.

«Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться», - сказал Кадыров.