Нетаньяху призвал мир определиться, на чьей они стороне

До недавнего времени многие верили, что прогресс 21-го века позволит нам забыть о варварских ужасах прошлого и приблизиться к лучшему и блестящему будущему, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху иностранным журналистам.

«Многие верили, что мы сможем жить своей комфортной жизнью, а зло просто исчезнет, пройдет стороной. Но нет. Зверства, совершенные ХАМАС 7 октября, напоминают нам, что мы не сможем реализовать обещание лучшего будущего, если мы – цивилизованный мир – не захотим сражаться с варварами.

Потому что варвары готовы сразиться с нами. И их цель прозрачна: разрушить это многообещающее будущее, уничтожить все, чем мы дорожим, и погрузить нас в мир страха и тьмы. Дамы и господа, это поворотный момент для лидеров и наций. Настало время всем нам решить, готовы ли мы бороться за будущее, полное надежд и перспектив, или сдаться тирании и террору.

Будьте уверены, Израиль будет сражаться. С 7 октября Израиль находится в состоянии войны. Израиль не начинал эту войну. Израиль не хотел этой войны. Но Израиль победит в этой войне. ХАМАС развязал эту войну, совершив самое жестокое зверство, которое наш народ видел со времен Холокоста. ХАМАС убивал детей на глазах у их родителей, родителей на глазах у детей. Они сжигали людей заживо. Они насиловали женщин. Они обезглавливали мужчин. Они пытали переживших Холокост. Они похищали младенцев. Они совершили самые ужасные преступления, которые только можно себе представить.

Они – часть оси зла, которую сформировал Иран, оси террора, которая вооружает, обучает и финансирует ХАМАС в секторе Газа, «Хезболлу» в Ливане, хуситов в Йемене и других террористов по всему Ближнему Востоку и за его пределами. Борясь с ХАМАС и иранской осью террора, Израиль борется с врагами цивилизации. В то время как Израиль делает все, чтобы уберечь палестинское мирное население от опасности, ХАМАС делает все, чтобы подвергать палестинское гражданское население опасности. ХАМАС также не позволяет иностранным гражданам покидать сектор Газа. И что самое подлое, ХАМАС держит в заложниках более 200 израильтян, из них 33 ребенка. Удерживает их, терроризирует, держит в заложниках.

Каждая цивилизованная нация должна поддержать Израиль и потребовать немедленного и безоговорочного освобождения заложников. Хочу прояснить позицию Израиля относительно прекращения огня. Точно так же, как Соединенные Штаты не согласились на прекращение огня после бомбардировки Перл-Харбора или после террористической атаки 11 сентября, Израиль не согласится на прекращение боевых действий с ХАМАСом после зверской атаки 7 октября. Призывы к прекращению огня — это призывы к Израилю сдаться ХАМАСу, терроризму, сдаться варварству. Этому не бывать.

Дамы и господа, Библия говорит, что есть время миру и время войне. Настало время войны – войны за наше общее будущее. Сегодня мы проводим черту между силами цивилизации и силами варварства. Настало время каждому решить, где он находится. Израиль будет противостоять силам варварства до победы. Я надеюсь и молюсь, чтобы цивилизованные страны всего мира поддержали эту борьбу, потому что борьба Израиля – это ваша борьба.

Потому что, если ХАМАС и иранская ось зла победят, вы станете их следующей целью. Вот почему победа Израиля будет вашей победой. Но не заблуждайтесь. Независимо от того, кто стоит на стороне Израиля, Израиль будет сражаться до тех пор, пока не победит. И Израиль победит. Благослови бог Израиль и всех, кто стоит на стороне Израиля», - сказал Нетаньяху.