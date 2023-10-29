МИД о фальсификациях Армении
МИД Армении намеренно вводит в заблуждение международное сообщество, написал в соцсети Х официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на утверждения пресс-секретаря армянского внешнеполитического ведомства Анны Бадалян.
«Это еще одна демонстрация фальсификации и некомпетентности. МИД Армении намеренно вводит в заблуждение международное сообщество», - заявил Айхан Гаджизаде.
Ранее Бадалян привела «статистику» лиц, якобы пострадавших в ходе локальных антитеррористических мероприятий азербайджанской армии.