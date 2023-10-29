Глава Дагестана пригрозил участникам беспорядков ВИДЕО
Глава Дагестана Сергей Меликов записал видеообращение к участникам вчерашних беспорядков в аэропорту Махачкалы.
«На вражеских ресурсах в эти дни распространялись воинственные призывы в отношении одного из наших коренных народов - горских евреев, которые живут в Дагестане много веков. Это такие же дагестанцы, как мы с вами... Ущемлять права наших земляков мы никому не позволим. Любые подобные попытки будут жестоко пресекаться», - сказал Меликов.
October 30, 2023
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