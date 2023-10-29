Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 02:33

Широко анонсированное и породившее шапкозакидательские настроения украинское контрнаступление, как известно, началось примерно в первых числах июня. Его так долго ждали и о нем так много говорили, что, казалось, оно уже никогда не начнется, а если, все-таки, начнется, то завершится тотальным уничтожением российской обороны и скорым водружением флага Украины на границах 1991 года. Дошло до того, что не только в Украине, но и на Западе, включая вполне серьезных военных экспертов, стали обсуждать вопрос деоккупации Крыма в духе «стоит ли брать Крымский полуостров сразу, или лучше немного подождать и более основательно подготовиться?» Редкие предостерегающие голоса скептиков тонули в море безудержного оптимизма масс и уверенности в том, что Украина встретит 2024 год триумфальной победой над российским агрессором.

Однако с первых же дней наступление ВСУ стало ясно, что что-то пошло не так, как ожидалось. И вместо предполагавшегося массового, а потому постыдного бегства российской армии, наступающие подразделения ВСУ столкнулись с тремя забетонированными, наглухо замурованными и со всех сторон заминированными линиями обороны противника. Совсем не обязательно быть военным экспертом, чтобы, исходя из здравого смысла и жизненного опыта понять: если прорыв не получился в первые дни контрнаступления, то, скорее всего, инициатива утеряна и никаких важных результатов не будет. Спору нет, жизнь не раз опровергала подобные стереотипы. Часто бывало так, что оборона противника, стойко державшаяся месяцами, вдруг в одночасье обваливалась. К примеру, так уже было в Херсоне, освобожденном в результате многомесячной операции. Однако в июне интуиция подсказывала: если не будет прорыва в первые две-три недели, то его не будет вообще. Тогда, в самом начале наступления ВСУ, можно было говорить, что все только начинается, что не следует торопиться с выводами, поскольку армия Украины прощупывает слабые места противника в поисках участков, на которых можно будет порвать линию обороны.

Тогда же многочисленные военные эксперты убеждали нас, что ВСУ не идут на лобовой штурм, предпочитая небольшими мобильными группами вгрызаться в линию обороны россиян. Уточню, что глагол «вгрызаться» использовался тогда чаще всего. Все это было чистейшей правдой: убедившись в невозможности пробить наскоком бетонированную стену российской обороны, ВСУ действительно сменили тактику, стали прощупывать в ней слабые места и пытаться вклиниться в них. Только вот уверявшие нас в этом военные эксперты не учитывали одну важную деталь – сам по себе процесс прощупывания отнюдь не гарантирует, что в итоге вы что-то нащупаете. В итоге, определенные сомнения, закрадывавшиеся в июне и июле этого года, трансформировались к октябрю в очевидный факт, который сегодня не отрицают даже самые отчаянные оптимисты – контрнаступление ВСУ прошло без особых успехов, а россияне, в свою очередь, чувствуют себя настолько уверенно, что параллельно с украинским, предприняли свое наступление в Харьковской области и под Авдеевкой.

Последний более или менее серьезный успех ВСУ был зафиксирован, примерно, месяц назад в Работино. Тогда украинская сторона оценила этот успех, как начало прорыва. Мол, Работино важно не само по себе, а как транспортный узел, позволяющий выйти туда-то и туда-то, так что, новые успехи – не за горами. Подобная риторика в условиях активных боевых действий – не новость для этой войны, в которой обе стороны отвоевывают, как правило, маленькие или уже давно стертые с лица земли городки и села, после чего всеми правдами и неправдами стремятся преувеличить их значимость. Классикой жанра в этом плане можно считать Бахмут, который по заверениям российских генералитета и военных экспертов «открывал путь к Краматорску», давал России возможность «выйти на оперативный простор», «занять господствующие высоты»… Словом, чуть ли не важнейший стратегический пункт на пути к окончательной победе. И что теперь? Да ничего! Никакой путь этот Бахмут никому не открыл, и сейчас армия России стережет руины стертого с лица земли городка, который никому не нужен и никакой пользы никому не приносит.

Аналогичная ситуация повторяется в Авдеевке. И если в итоге русские возьмут этот населенный пункт, то через неделю после победных реляций и восторженных репортажей военкоров о том, что эта победа «открывает путь» куда-то, опять выяснится, что толку от этой Авдеевки, что от козла молока. То же самое относится и к украинцам. Увы, Работино так и осталось Работиным, так и не дав ВСУ сколько-нибудь ощутимого перевеса над Россией. В общем, Украина атакует на своих направлениях, Россия - на своих, а результаты – близки к нулевым. Сейчас на фронтах Украины формируется самое страшное, что только может быть – паритет. Две армии стоят лоб в лоб и ни одну из них невозможно победить. Обе армии слишком слабы и измотаны для наступления, но достаточно сильны для глухой обороны. У каждой из них есть свои сильные и слабые стороны, которые уравнивают оперативные возможности друг друга. И что с этим делать, не знает никто.

У России старое и неэффективное оружие, но его много, оно свое и производить его русские могут, практически, вечно. У Украины оружие высокоэффективное, но зато полностью чужое, а потому эта страна критически зависит от международных поставок, с которыми, как известно, бывают проблемы. У России не хватает идейно мотивированных бойцов, но количественно ее население в три раза больше. У украинцев высокая мотивация, но меньше людских ресурсов. На стороне России «сырьевая» экономика, ослабленная санкциями, на другой – могучий экономический потенциал ЕС и США. Казалось бы, при столь неравном противостоянии Украина может вообще не беспокоиться о финансовом обеспечении войны. Чисто математически все так и есть. Но при этом не следует забывать, что Россия финансирует свою войну, а Запад – чужую. У России денег мало, но зато это собственные деньги. В то время, как у Запада денег до неприличия много, но он откровенно жадничает и Украине в последнее время приходится вымаливать чуть-ли не каждую тысячу долларов.

В общем, результат этой борьбы противоположностей сводится к тому, что ни одна сторона не может нанести противнику стратегическое поражение. В самом начале летнего контрнаступления ВСУ часто можно было слышать, что это, по сути – последняя попытка Украины вернуть себе границы 1991 года. И если она окажется безрезультатной, то Запад начнет принуждать Киев к компромиссу. Сегодня, предоставив Украине ракеты дальнего радиуса действий (в основном, АТАCMS), а также самолеты 4-го поколения F-16, которые, очевидно, пополнят ВВС Украины уже этой зимой, Запад дал Киеву дополнительные несколько месяцев для достижения стратегического перевеса в войне с Россией. Таким образом, американские и европейские союзники отреагировали на последний аргумент Украины, которым официальный Киев оправдывает нулевые результаты летнего контрнаступления – «А США, Европа и НАТО, стали бы воевать без преимущества в воздухе и без дальнобойных ракет?» Но если и следующее контрнаступление ВСУ, которое, скорее всего, начнется весной 2024 года, не принесет существенного успеха, то начнется процесс замораживания конфликта, в рамках которого не будет никаких соглашений о мире или о каких-то политических условиях, война будет как бы продолжаться, но по факту она закончится.

Парадокс заключается в том, что легендарная формулировка Троцкого «ни мира, ни войны» устроит и Москву, и Киев, и Запад. Россия при таком раскладе сможет прекратить во всех смыслах обременительную войну, не признавая при этом, что поставленные ею цели выполнены не были. «Мы заключили перемирие, но не отказались от своих целей», - скажут россияне и будут жить еще лет двадцать, а то и больше, в условиях формально продолжающейся войны с Украиной. Формула «ни мира, ни войны» устроит Запад: в регионе будет установлен пусть зыбкий, но, все-таки, мир, а значит, не надо будет изыскивать средства и дефицитное оружие для Украины. И то, как говорится, хлеб. Наконец это устроит и Киев – прекратится физическое уничтожение украинского народа и разрушение страны. При том, что не будет никаких соглашений, компромиссов или уступок, что позволит Киеву утверждать: «мы по-прежнему будем бороться за возвращение Украины к границам 1991 года».