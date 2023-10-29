«Третий этап — расширение наземного проникновения в сектор Газа. ЦАХАЛ делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом», — указал Нетаньяху.

Израиль продолжает системно уничтожать военный и политический потенциал палестинской группировки ХАМАС; первый этап предполагал остановку атаки боевиков, второй — воздушные удары. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Он в очередной раз обратился к ливанской группировке «Хезболла», заверив, что Израиль работает над усилением северной границы, и предупредив, что организация «совершит ошибку всей своей жизни, если решит в полной мере вмешаться». «Вы получите удар, который даже не можете себе представить», — пообещал израильский премьер.

Он также выразил уверенность, что если ХАМАС не победить, то «победит ось зла», проиграют как западные страны, так и весь арабский мир.

The New York Times ранее писала, что израильская армия воздержится от планируемого прежде полномасштабного наступления на Газу, корректировка планов произошла по рекомендации США, призывающих прибегнуть к «более ограниченным наземным операциям». Источники издания отмечали, что Нетаньяху отказывается подписать приказ о вторжении в Газу из опасений провала и своей ответственности.

В середине октября глава Минобороны Израиля спрогнозировал три этапа войны с ХАМАС: в рамках первой фазы будут наноситься авиаудары вместе с «наземными операциями», в рамках второго — «ликвидированы очаги сопротивления», третьим этапом он тогда назвал «создание нового режима безопасности в секторе Газа».