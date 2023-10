Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила существование этого документа, назвав его «концептуальной бумагой», которая лишь излагает один из гипотетически возможных сценариев. Документ, датированный 13 октября, также предлагает создание внутри Израиля специальной зоны безопасности для предотвращения проникновения палестинских беженцев в страну.

Однако, согласно источникам The Times of Israel в правительстве Израиля, по этому документу не проводилось серьезных дискуссий. Кроме того, в документе не уточняется, что произойдет на территории сектора Газа после возможного переселения его жителей. Тем не менее авторы бумаги считают этот вариант «наиболее желательным для безопасности Израиля».



Между тем министр иностранных дел Египта Самех Шукри в интервью CNN 17 октября заявил, что Египет готов пропустить гуманитарную помощь через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Газой, но не намерен принимать беженцев из Газы на своей территории. Согласно источникам «Аль-Араби аль-Джадид», Египет предлагает создать лагеря для беженцев в палестинском населенном пункте «Рафах», находящемся в 3 км от египетской границы, при этом контроль за лагерями будет осуществляться из Каира. Британская газета The Financial Times также сообщила, что Египет активно сопротивляется давлению Евросоюза, который пытается убедить его принять палестинских беженцев.